Il cimitero di Asola si allarga: ecco i lavori da 250mila euro

ASOLA – E’ intenzione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giordano Busi procedere alla realizzazione di nuove cappelle private presso il cimitero di Asola, da realizzare nella parte sud della struttura, simmetricamente alle ultime che sono state realizzate in passato.

Per questo motivo è stato affidato all’ingegner Luca Molinari con studio ad Asola l’incarico esterno per la redazione del progetto di realizzazione di, appunto, otto cappelle cimiteriali che prevede una spesa complessiva di 250mila euro.

L’intervento è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2021/2023, con la previsione di realizzazione dell’opera nel corso di quest’anno, finanziandola con fondi propri dell’ente derivanti dalla vendita delle stesse cappelle di famiglia ai privati.

La realizzazione delle otto nuove cappelle funerarie è prevista nella parte nuova del cimitero in corrispondenza del lato sud-est, contigua alla porzione muraria esterna della parte esistente. I lavori saranno realizzati in stralci funzionali, individuabili in due esecuzioni distinte: il primo stralcio riguardante le 8 cappelle ciascuna dotata di 6 loculi con avanportico e il secondo comprendente 36 loculi e la parte retrostante coperta, adiacente la chiesa cimiteriale.

Si tratta di un intervento tutto sommato importante che andrà ad allargare l’area cimiteriale asolana, venendo così incontro alle esigenze della cittadina.