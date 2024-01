Basket Serie C maschile – Jb Stings, con Casalmaggiore obiettivo 13esima vittoria di fila

CURTATONE Impegno infrasettimanale per i Jb Stings che, dopo il successo nel derby col San Pio X, tornano in campo stasera alle 20 per l’anticipo della sesta giornata di ritorno, a Sorbolo Mezzani, contro Casalmaggiore. «Nel derby abbiamo rispettato il piano partita alla perfezione per 36 minuti – dice il tecnico degli Stings Pablo Romero – . Poi abbiamo ceduto qualcosa e abbiamo subìto la loro reazione emotiva che era preventivabile, anche alla luce della gara di andata. Gli ultimi minuti del derby ci servano da lezione. Curare i dettagli per 40 minuti è il nostro obiettivo».

Sull’impegno di stasera, Romero così si esprime: «È una partita atipica, si gioca di giovedì dopo un derby così tirato e sentito. Dovremo essere bravi a gestire le energie fisiche e mentali. In settimana ci siamo allenati per arrivare al 100% alla gara. La formazione cremonese è tosta. All’andata abbiamo vinto con ampio margine, ma in diversi passaggi della partita ci hanno messo in difficoltà. Dobbiamo costruire la vittoria mattone dopo mattone, azione dopo azione, cercando di rispettare il game-plan che abbiamo preparato in questi giorni». Roster al completo e un obiettivo: la 13esima vittoria consecutiva.