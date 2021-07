Commessaggio – Un paese in continua crescita

COMMESSAGGIO Un paese in continua espansione che cerca di fare dei servizi ai cittadini – e della qualità di questi – un’attrattiva per nuove famiglie e cittadini ma an che attività commerciali. Un percorso iniziato da tempo e di cui ora il Comune inizia a vedere i primi importanti risultati: tra questi le numerose richieste di aperture di nuove attività che andranno a rinvigorire il tessuto economico locale.

Si dice soddisfatto il sindaco Alessandro Sarasini parlando della crescita che si sta registrano nel suo Comune: un risultato che il primo cittadino attribuisce ai grandi ed importanti investimenti fatti negli ultimi anni e che stanno ora dando i tanto sperati frutti.

«Abbiamo realizzato diversi interventi alle infrastrutture», spiega Sarasini: azioni che hanno permesso di rendere il territorio poù attrattivo e vivibile tanto che diverse attività commerciali starebbero guardando con interesse al paese. E proprio parlando di attività ed economia in crescita il sindaco annuncia la prossima apertura di una negozio di pasta fresca. E se questo nuovo insediamento è già realtà, stanno procedendo positivamente anche le pratiche per l’apertura di una pizzeria al taglio. «È un segnale positivo, segno che il paese piace», afferma Sarasini senza nascondere la soddisfazione per gli obiettivi raggiunti.

Risultati positivi, però anche sul piano scolastico dove molto apprezzate sono state le migliorie introdotte nelle scuole, sia in termini di offerta formativa che di strumentazione messa a disposizione dal Comune con un serie di importanti investimenti – tra cui lavagne lim e tablet per gli studenti – volti a rendere sempre più efficienti ed attrattive le scuole del territorio comunale.