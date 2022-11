Infortunio sul lavoro a Piubega, ferito un 43enne

PIUBEGA – Infortunio sul lavoro questa mattina, 17 novembre, a Piubega. L’incidente, che ha visto il ferimento di un 43enne, è avvenuto in via Fermo poco dopo le 9. L’uomo è statao trasportato in elisoccorso all’ospedale di Cremona. Sul posto, oltre i mezzi di soccorso del 118, anche i tecnici della medicina del lavoro di Ats e i carabinieri di Castiglione delle Stiviere. Quello di questa mattina è, in effetti, l’ennesimo di una lunga serie avvenuti negli ultimi mesi. E’ solo di ieri la notizia, divulgata dalle tre sigle sindacali, che in 11 mesi sono stati registrati 12 infortuni mortali sul lavoro.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENT+++