Calcio Eccellenza femminile – Il Mantova Women riparte di slancio per una stagione da protagonista

Lunetta Si sono radunate ieri sera le ragazze del Mantova Women, formazione che si presenta con rinnovate ambizioni nel campionato di Eccellenza femminile. Prima di cominciare il lavoro sul campo di Lunetta, hanno preso la parola il presidente Marzio Guernieri e il direttore sportivo Marco Messina, che hanno tenuto brevi discorsi introduttivi. Con mister Gemelli ancora in vacanza per qualche giorno, è toccato al resto dello staff, capitanato dalla vice allenatrice Beatrice Marchi, guidare il primo allenamento targato 2025/26.

«Mi aspetto un cambiamento radicale tecnico-tattico – dice patron Guernieri -, non facciamo proclami, ma vogliamo sicuramente migliorare ancor di più quanto di buono abbiamo mostrato nelle ultime stagioni. La rosa è stata adeguatamente rinforzata con giocatrici importanti, speriamo in un campionato all’altezza. Quest’anno saremo molto competitivi e la nostra compagine se la giocherà con tutte fino alla fine». Qualche corazzata in meno ai nastri di partenza, ma il presidente invita a non abbassare la guardia: «Erbusco e Doverese restano formazioni importanti – aggiunge il patron -, quelle da battere. Noi cerchiamo di fare il massimo e di guardare in casa nostra. Sicuramente metteremo in difficoltà tutte le nostre avversarie». Un Mantova Women che dunque inizia con umiltà e quasi a fari spenti, anche se gli acquisti, in una campagna di rafforzamento importantissima, della bomber Stella Botti e della veterana Silvia Vivirito, giocatrice con esperienze importanti nelle massime categorie nazionali, sono una dimostrazione delle ambizioni delle biancorosse. Senza dimenticare gli altri arrivi: il difensore Fiorella Reia, classe 2006 dalla Primavera del Brescia, le attaccanti Sara Diana dalla Primavera del Lumezzane (2005) ed Emma Bertoloni (2006) dalla Primavera del Brescia, le centrocampiste Michela Chemotti (2001) ex Trento e Francesca Guarnera (2006) ex Lumezzane, il difensore Asia Gabrielli (2007, dalla Primavera del Chievo Women), stesso ruolo per Gaia Datres, 2005 ex Hellas Verona.

Intanto è stato definito il programma dei test o allenamenti congiunti: il 23 agosto contro il Chievo Women al Bottagisio di Verona, il 30 agosto a Brescia con la Primavera delle Rondinelle femminili, il 6 settembre a Roncoferraro contro la Primavera del Lumezzane.