Denunciati i tre autori dell’incendio doloso alla concessionaria di auto

POGGIO RUSCO Il tempo è veramente galantuomo. Non la penseranno così i 3 indagati, scoperti dai Carabinieri della Stazione di Poggio Rusco unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gonzaga che, a distanza di quasi un anno, hanno identificato gli autori di un gesto che aveva scosso la comunità locale, creando insicurezza nella popolazione.

La notte del 5 giugno dell’anno scorso, in Poggio Rusco, si era sviluppato un incendio presso la concessionaria “M.L. CARS” ubicata in quella via Paganini. Le cause dell’incendio erano apparse da subito chiare: si trattava di incendio doloso. 5 utilitarie usate venivano distrutte dalle fiamme, mentre un veicolo e precisamente un’Audi A3, esposta per la vendita, veniva asportata e trovata successivamente incidentata in località Dragoncello.

Molte le ipotesi fatte dagli investigatori dell’Arma: si era pensato anche al racket, una richiesta estorsiva non andata a buon fine. A distanza di un anno da quella notte di fuoco, a conclusione di approfonditi accertamenti i Carabinieri hanno denunciato un 45nne ed un 29nne residenti a Poggio Rusco, ed un 34nne di San Giovanni del Dosso, ritenuti responsabili, in ipotesi accusatoria, del reato di danneggiamento seguito da incendio e furto aggravato in concorso.