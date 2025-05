MOGLIA Nella nottata, in Moglia, ignoti danneggiavano il bancomat della BPER Banca in via De Amicis previa deflagrazione con materiale esplosivo. I malfattori, dopo l’esplosione e l’attivazione dell’allarme, si allontanavano dal luogo senza asportare nulla. Sul posto intervenivano i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gonzaga per i rilievi e le indagini del caso.