Ciclismo – Countdown per il Giro. E Viadana si prepara alla grande festa rosa

Milano Mantova torna protagonista al Giro d’Italia con la dodicesima tappa dell’edizione 2025: il 22 maggio, la Corsa Rosa partirà da Modena e si concluderà a Viadana, dopo aver attraversato l’intero territorio dell’Oglio Po, toccando località come Casalmaggiore e Sabbioneta. Un evento di prestigio, presentato ufficialmente a Palazzo Lombardia, alla presenza del Ministro del Turismo Daniela Santanchè, del presidente della Regione Attilio Fontana, del sottosegretario allo Sport e Giovani Federica Picchi e dei rappresentanti dei territori coinvolti. «Il Giro è un evento capace di unire sport, turismo e promozione culturale – ha dichiarato il consigliere regionale Paola Bulbarelli -. Ogni edizione valorizza le bellezze paesaggistiche e le eccellenze locali, rendendole visibili a livello internazionale. Il nostro territorio ha molto da offrire, dai percorsi cicloturistici come la Ciclovia dell’Oglio, premiata come la più bella d’Italia, all’enogastronomia e al patrimonio artistico e ambientale». Secondo i dati forniti durante la conferenza, il Giro d’Italia coinvolge ogni anno circa due milioni di spettatori dal vivo e altrettanti telespettatori, con un ritorno turistico stimato in oltre 600mila presenze nei 12-18 mesi successivi. Numeri importanti anche per la Lombardia, che nel 2024 ha registrato 53 milioni di presenze turistiche, con un incremento vicino al 10% rispetto all’anno precedente. Particolarmente soddisfatto il sindaco di Viadana, Nicola Cavatorta: «Per noi e per i 27 Comuni dell’Oglio Po si tratta di una straordinaria occasione di visibilità. Il Giro sarà una grande festa collettiva, realizzata grazie alla collaborazione di società sportive, volontari e aziende locali. Un evento che rafforza il senso di comunità e dimostra l’efficacia della rete territoriale». Il presidente Fontana, il ministro Santanchè e il sottosegretario Picchi hanno infine sottolineato come il Giro rappresenti una vetrina non solo sportiva, ma anche culturale, economica e sociale, capace di rinsaldare la storica passione dei lombardi per il ciclismo e di generare significative ricadute positive per i territori attraversati. (l.c.)