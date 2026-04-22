Tragedia sfiorata a Medole. Auto in fiamme nel fosso: salvi madre e figlio di due anni

MEDOLE Tragedia sfiorata oggi poco dopo le 16 in strada Castiglione a Medole. Per una dinamica in corso di accertamento un’auto, una Lancia Y condotta da una 28enne di Castiglione delle Stiviere con a bordo il figlio di 2 anni e mezzo, è finita fuori strada prendendo fuoco. Fortunatamente alcuni passanti che hanno assistito alla scena sono intervenuti e hanno aiutato la giovane madre e il suo piccolo a uscire dal mezzo prima che venisse avvolto dalle fiamme. La donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale civile di Mantova, non in pericolo di vita. Anche il figlio è stato trasportato in ambulanza, anche se non ha riportato alcun trauma. Sul luogo dell’incidente oltre ai mezzi di soccorso sono intervenuti i carabinieri di Guidizzolo che hanno eseguito i rilievi di legge e i vigili del fuoco del distaccamento di Castiglione delle Stiviere che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area interessata.