Dragonstock solidale a Poggio: donazione ad Abeo nel ricordo della dottoressa Paola Accorsi

POGGIO RUSCO – Musica rock fa rima con solidarietà: lo avevano annunciato gli organizzatori e la promessa è stata mantenuta perché il ritorno di Dragonstock, il festival musicale della Bassa andato in scena nelle scorse settimane a Dragoncello di Poggio Rusco si concretizza con un sostegno ad Abeo, e più precisamente ad Abeo Lilla.

La donazione, di 4mila euro, è stata fatta in memoria della dottoressa Paola Accorsi, responsabile del reparto di pediatria dell’ospedale di Pieve di Coriano deceduta prematuramente alcuni mesi fa: il progetto Abeo Lilla coinvolge infatti il reparto di pediatria e di neuropsichiatria infantile di Pieve ed è rivolto ad adolescenti con disturbi del comportamento alimentare che possono contare, insieme alle loro famiglie, sulla presenza di una équipe multidisciplinare. La donazione è stata consegnata – a nome dell’organizzazione di Dragonstock – daMarco Besutti, Ivan Russo, Maurizio Besutti, Demis Boarati e Anna Ghelli: un gradito ritorno quello di Dragonstock, sia per la qualità di un evento che promuove le band locali, sia per la nobile finalità che lo ha accompagnato ricordando la stimata e compianta dottoressa.