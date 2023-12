SUZZARA – Dramma della disperazione a Suzzara: un uomo è stato ritrovato privo di vita nella sua abitazione di Suzzara. I carabinieri, intervenuti sul luogo del ritrovamento, non avrebbero dubbi che l’uomo abbia compiuto un gesto estremo. Nel rispetto del defunto e del dolore della famiglia, non forniamo altri dati identificativi; l’unica cosa certa, stando allo stato in cui si trovava la salma, è che il gesto estremo sia stato compiuto nella notte tra martedì e ieri.