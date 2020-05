Prorogate le scadenze per il pagamento del contributo di bonifica

MANTOVA Nonostante l’emergenza sanitaria in atto, il lavoro dei consorzi di bonifica deve proseguire, pur con tutte le misure di sicurezza adottate nei confronti del personale, esercitando un servizio di pubblica utilità fondamentale per la sopravvivenza del territorio. Per agevolare i propri contribuenti in questo momento di difficoltà, il Consorzio Terre dei Gonzaga avvisa che, in accordo con ANBI, le scadenze per il pagamento del contributo di bonifica sono state prorogate, senza che questo comporti oneri aggiuntivi. Per l’anno in corso dunque si potrà procedere al pagamento in due rate, entro il 15 giugno la prima ed entro il 31 luglio la seconda, per gli avvisi di importo superiore ai 500 €; gli avvisi con un importo inferiore ai 500 € invece potranno essere pagati in un’unica rata entro il 30 giugno.

Essendo sospeso il servizio al pubblico, per informazioni sui pagamenti o per quesiti tecnici o catastali, si invita a contattare il numero verde 800 912172, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, oppure a scrivere all’indirizzo mail del consorzio info@gonzagadxpo.it. Altre informazioni sono consultabili alla sezione “contributi” del sito www.gonzagadxpo.it.