Da Fondazione Cariplo 142mila euro per Mantova

MANTOVA Sono 83 i progetti ritenuti meritevoli da Fondazione Cariplo nell’ambito culturale con 7.753.500 euro a sostegno di iniziative volte ad arricchire l’offerta culturale nei territori fragili, sostenere la lettura come pratica quotidiana, avvicinare i bambini e le bambine ai luoghi della cultura e della comunità. I progetti sono stati selezionati sul finire del 2023 e ora sono pronti a prendere forma. A dicembre 2023 Fondazione Cariplo, infatti, ha chiuso l’anno stanziando quasi 7,5 milioni per promuovere e diffondere la cultura, per la creazione e l’ampliamento dell’offerta culturale e artistica. I progetti verranno realizzati in Lombardia e nelle province piemontesi di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, territori a cui si rivolge Cariplo, rimarcando ancora una volta la convinzione che la cultura sia un bene essenziale al benessere e allo sviluppo della società, con azioni mirate a coinvolgere le comunità, protagoniste attive e consapevoli rispetto ai bisogni del proprio territorio d’intervento.

Al territorio di Mantova Fondazione Cariplo con questa tornata ha destinato 142mila euro per 4 progetti ritenuti meritevoli inerenti al bando “Alla scoperta della cultura” il cui punto centrale è il contrasto alla povertà educativa, con la realizzazione di progetti volti a far vivere ai bambini e alle bambine di età 6-11 anni provenienti da contesti fragili esperienze significative, stimolanti e coinvolgenti in ambito culturale, con un’attenzione particolare rivolta ai minori in condizioni di fragilità economica, culturale e sociale. All’associazione Orchestra da Camera di Mantova che dal 1984 si impegna a promuovere e diffondere la conoscenza della musica d’Arte e la passione per l’eccellenza in quest’ambito, sia sul territorio Mantovano, sia a livello internazionale, Fondazione Cariplo destina 49mila euro per il progetto “Zigzagando tra arte e musica”. Viridiana Società Cooperativa Sociale di Solidarietà, che dal 2003, ad Asola, progetta e realizza servizi educativi e di cura per tutta la comunità con particolare attenzione alle situazioni di fragilità, disagio e vulnerabilità, ottiene 33mila euro con il progetto “Un tesoro in città”.

“Tra le quinte della storia” è il progetto proposto da “Zero Beat”, società cooperativa con sede nell’Oltrepò Mantovano dal 2002, che ha ottenuto un finanziamento di 23mila euro per la realizzazione di laboratori teatrali in ambito scolastico o della diversa abilità. Il quarto progetto prescelto “Quattro stagioni for kids” della Cooperativa sociale “Charta” che progetta e gestisce servizi socioeducativi, ottiene 37mila euro. La cooperativa opera presso biblioteche, scuole, archivi, musei, centri di documentazione, aggregazione e orientamento con la finalità di contribuire alla diffusione e valorizzazione del patrimonio culturale, della conoscenza e del fondamentale diritto alla formazione ed informazione permanente dei cittadini.