Rugby Top 10 – Il Viadana riparte dal Calvisano. Gregorio: “E’ la sfida più sentita”

VIADANA E’ la settimana della ripartenza del campionato Top 10. E per il Rugby Viadana è iniziato il conto alla rovescia che porterà alla sfida di domenica prossima, allo stadio Zaffanella, contro il Transvecta Calvisano (ore 15, arbitro Frasson di Treviso). E’ un “classico” del massimo campionato italiano, probabilmente la sfida più sentita in casa giallonera. Ad aggiungere pepe la presenza tra i bresciani di molti ex, Massari, Andrea Bronzini, Boschetti, Ceciliani, Sassi, oltre al mantovano Riccardo Brugnara. Tra i viadanesi l’unico ad aver militato sull’altra sponda è invece Peruzzo. Il Calvisano ha da poco perso il suo deus ex machina, Alfredo Gavazzi, che è stato l’anima di questa società, oltre che presidente della Federugby per molti anni.

Il Calvisano non è partito benissimo nel Top 10 e vanta al momento solo 8 punti contro i 14 dei rivieraschi, che hanno vinto le prime tre gare, ma perso nettamente l’ultima giocata a Piacenza prima della sosta contro la Sitav Lyons; sconfitta che è costata ai gialloneri il primato in classifica a vantaggio delle Fiamme Oro.

In tal senso, per il Viadana, la sosta potrebbe essere stata salutare per dimenticare il capitombolo e ricaricare le batterie. «Dobbiamo ritrovare subito il ritmo partita – afferma il mediano di mischia Pietro Gregorio – un problema comune a tutte le squadre, non può essere un alibi. Abbiamo tanta voglia di tornare a giocare, anche per cancellare dalla testa la sconfitta di Piacenza, meglio non pensarci più. Semplicemente deve darci la carica per affrontare il Calvisano con il giusto atteggiamento. In passato, forse, affrontavamo i bresciani con un po’ di soggezione. Quest’anno, visti i risultati delle prime partite, siamo più fiduciosi e convinti dei nostri mezzi. Pensiamo di giocarcela almeno alla pari, sarà poi il campo a dire chi sia il più forte. Calvisano è comunque una buona squadra, con ottimi giocatori e molti ex: per noi è il vero derby, condito da una bella rivalità, che arriva una settimana prima della sfida col Colorno che lo è invece per vicinanza geografica».

Ricordiamo infine che la società Rugby Viadana riceverà oggi la Stella d’Oro nella festa del Coni a Palazzo Soardi.