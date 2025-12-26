Due incendi in provincia. A Villanova de Bellis 7 intossicati in un agriturismo. Fiamme anche a Castiglione

SAN GIORGIO BIGARELLO /CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Cinque persone intossicate dal fumo e altre due invece uscite illese dalle fiamme in due distinti incendi divampati nelle scorse ore. E’ il bilancio di una mattinata di fuoco, nel senso letterale del termine, per i vigili del fuoco che stanno intervenendo a Villanova de Bellis e a Castiglione delle Stiviere. Il primo allarme è scattato alle 6.20 a Villanova de’ Bellis nell’agriturismo Corte Rocca in via Cadè. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Mantova con quelle di Verona in supporto. Le fiamme si sarebbero sviluppate dalla veranda dell’agriturismo e si sarebbero estese a tutta la struttura. Adiacente la struttura dimorano 2 famiglie che a seguito dell’incendio non hanno subito ferite o ustioni ma per sicurezza sono stati tutti trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Mantova per le inalazioni da monossido di carbonio, in codice giallo ma non in pericolo di vita. Si tratta di due famiglie, parenti tra loro. Solamente una persona ha rifiutato il trasporto in ospedale, mentre le rimanente 7 persone sono state trasportate per accertamenti: una madre 53enne con la figlia di 1 anno, un 49enne, una 45enne, una 73enne, un 30enne,una 32enne, un ragazzo di 10 anni ed una bambina di 4 anni. Lo stabile è stato dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco che hanno impiegato 3 ore per domare le fiamme, ed è stato sottoposto a sequestro, compresa un’abitazione. La natura dell’incendio è ancora da accertare. Sul posto anche i Carabinieri di Roverbella e Bagnolo San Vito.

Vigili del fuoco al lavoro anche a Castiglione delle Stiviere dalle 9.40 per un incendio in un appartamento in via Nenni al civico 27. Si tratta di un’abitazione ubicata al pian terreno ed occupata da alcuni extracomunitari. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, personale del 118 ed i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere. Dopo aver spento l’incendio, i Vigili del Fuoco hanno accertato che lo stesso era di natura accidentale e causato dal cellulare lasciato collegato alla presa elettrica in contemporanea con l’utilizzo di un asciugacapelli, lasciati su di un divano. Nell’appartamento erano presenti due persone, il proprietario 57enne ed un marocchino 52enne che era ospite per queste festività natalizie. Entrambi i soggetti hanno rifiutato le cure mediche. L’appartamento è stato dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco.