Due persone segnalate per droga e guida in stato di ebbrezza ed un arresto

GONZAGA Nella serata di sabato e nella nottata di domenica i militari della Compagnia di Gonzaga, unitamente agli equipaggi delle Stazioni dipendenti, nell’ambito di un’ampia attività relativa ai controlli straordinari del territorio finalizzata alla prevenzione ed alla sicurezza stradale e nell’ambito dei servizi condivisi disposti dal Prefetto della provincia di Mantova in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, dott. Roberto Bolognesi, finalizzati ad accrescere la sicurezza nelle aree urbane e contrastare ogni forma di illegalità, implementati dai servizi disposti dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova, Colonnello Vincenzo Di Stefano, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio che ha visto impiegati 10 militari.

L’attenzione è stata concentrata sui comuni di Poggio Rusco, Ostiglia e Suzzara. Nella circostanza i Carabinieri hanno controllato 16 persone presenti nei parchi pubblici e nei centri abitati, controllando altresì 6 esercizi pubblici.

I Carabinieri della Stazione di Quistello hanno segnalato alla Prefettura di Mantova un 32nne marocchino residente nella provincia di Rovigo, poiché trovato in possesso di 0,56 grammi di cocaina.

I Carabinieri della Stazione di Gonzaga hanno deferito in stato di libertà alla Procura di Mantova un 38nne della provincia di Reggio Emilia, a seguito di un controllo effettuato a Suzzara. Il soggetto è stato sorpreso mentre guidava la propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso pari a 2,14 g/l. Inevitabile il ritiro della patente di guida.

I Carabinieri della Stazione di Suzzara hanno tratto in arresto un 55nne marocchino residente a Motteggiana, a seguito dell’ordine di esecuzione per l’espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Bolzano per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. L’arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I controlli dei Carabinieri proseguiranno anche nei prossimi giorni.