Dopo molti anni tornano a Roncoferraro le luminarie

RONCOFERRARO – Un piccolo segnale per regalare un po’ di gioia ai cittadini, oltremodo provati da un anno particolarmente difficile a causa dell’emergenza pandemica da Coronavirus. Dopo anni tornano le luminarie a Roncoferraro. Non solo nel capoluogo, ma anche nelle frazioni di Governolo e Barbasso. Un messaggio di speranza per il quale l’amministrazione comunale ha messo a disposizione un budget di 7mila euro. «Da inizio dicembre sistemeremo una cinquantina di punti luce per riportare l’atmosfera natalizia in un momento che per tutto quello che sta succedendo non è certo tra i più felici.

Un’usanza da sempre apprezzata dai cittadini», spiega il vicesindaco, Davide Nicchio . «L’idea di partenza era creare un grande villaggio di Natale in Corte Grande, ma il Covid ci ha costretto a modificare i nostri piani». Roncoferraro ha però deciso di non rinunciare al tradizionale clima natalizio e alla sua simbologia, coniugando la volontà di offrire ai cittadini i centri più popolosi del territorio addobbati a festa con quella, molto più urgente, di aiutare e proteggere chi versa in situazioni di sofferenza economica. Grazie alla solidarietà della sezione scout CNGEI di Mantova e alla fattiva collaborazione di giovani adulti scout è stato infatti potenziato il servizio, già esistente, di spesa a domicilio per gli over 65 privi di rete familiare. Il servizio è gratuito e prevede indicativamente una consegna a settimana. L’altra iniziativa promossa dall’amministrazione è dedicata ai bambini e all’esercizio della loro creatività, quale strumento utile a favorire un clima emozionale positivo in questo momento storico di sofferenza. Si chiama “Libera la fantasia” ed è un simpatico concorso rivolto a tutti gli alunni dai 3 ai 15 anni, residenti nel Comune di Roncoferraro o frequentanti le scuole presenti sul territorio del Comune. Sono previste tre fasce d’età per partecipare: dai 3 ai 5 anni, dai 6 ai 10 anni e dagli 11 ai 15 anni. Per farlo, il genitore o il tutore del minore deve inviare entro mercoledì 9 dicembre 2020 all’indirizzo mail ufficioscuola@comune.roncoferraro.mn.it il modulo di adesione con presa visione e accettazione del regolamento e ovviamente il disegno. La votazione, attiva dal 12 al 19 dicembre, avverrà tramite la funzionalità sondaggi di Facebook. Ognuno potrà esprimere un voto per ciascuna categoria. I primi tre classificati verranno premiati con buoni spendibili per l’acquisto di libri, cancelleria e giochi. Lunedì 21 dicembre verranno pubblicati sulla pagina Facebook del Comune i primi tre disegni classificati per ogni categoria.

Matteo Vincenzi