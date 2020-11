“Troppi costi”: chiude la piazzola ecologica

CASALMORO – Costi troppo elevati che andrebbero inevitabilmente a ricadere sulle bollette dei cittadini di Casalmoro: per questo il Comune ha deciso di chiudere la piazzola ecologica e di spostare il servizio ad Asola, alla cui piazzola ecologica fanno già riferimento anche i cittadini di Piubega e Redondesco.

La notizia della chiusura della piazzola ecologica è stata data l’altroieri dal Comune con un post sulla propria pagina facebook e con una nota pubblicata sul sito istituzionale. L’ultimo giorno di funzionamento sarà il prossimo 31 dicembre: con l’anno nuovo, il servizio verrà spostato alla piazzola ecologica di Asola, a circa 5 km da Casalmoro.

Le ragioni alla base della decisione del Comune sono di ordine economico. «Le nuove normative in materia tariffaria – spiega il sindaco Franco Perini – prevedono che dal 2020 sia l’autorità nazionale per l’energia Arera a definire, approvare e controllare a livello nazionale i sistemi di calcolo delle tariffe; ciò non permetterà alle amministrazioni locali agi di flessibilità per mantenerle stabili o tantomeno calmierarle. Non solo. Sarenne anche necessario un adeguamento della nostra piazzola ecologica che ci verrebbe a costare 250-300 mila euro, oltre ad una quota di rivalutazione annuale (resa obbligatoria da ARERA) altissima che dovremmo versare per oltre vent’anni al gestore. Il costo della riqualificazione porterebbe ad un incremento del nostro piano economico annuale dei rifiuti e ad un conseguente aggravio pro capite obbligatorio delle tariffe per diversi anni. Insomma, se vogliamo che le bollette restino quanto più possibile simili alle attuali, dobbiamo cambiare strategia. La soluzione è unire il servizio ad Asola: all’inizio potrebbe creare qualche disagio, ma non ci sono molte alternative».

In compenso Comune e Mantova Ambiente hanno introdotto tre novità: servizio settimanale di raccolta domiciliare del verde da marzo a novembre (sarà necessario per i richiedenti acquistare il bidone a 44 euro), ritiro gratuito a domicilio degli ingombranti, individuazione di punti per olio vegetale, pile esauste e farmaci scaduti.