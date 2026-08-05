Fiera delle Grazie, già definito il piano per la sicurezza

GRAZIE (Curtatone) – Tutte le forze dell’ordine e la protezione civile in campo per la sicurezza, su tutti i fronti, della Fiera delle Grazie, che come noto si svolgerà dal 13 al 16 agosto: nell’arco dei tre giorni sono attese, come sempre, all’incirca 100mila persone. Proprio per fare il punto sul tema dell’ordine pubblico e della sicurezza nel corso della partecipatissima manifestazione, presieduto dal prefetto Roberto Bolognesi ieri mattina si è tenuta una seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicata proprio alla tradizionale manifestazione ferragostana.

Saranno attivati appositi presidi sanitari e di protezione civile fissi e mobili in raccordo con il centro di coordinamento comunale. Particolare attenzione è stata riservata, con il contributo dei vigili del fuoco, alla sicurezza della zona commerciale ambulante. La polizia stradale di Mantova, in coordinamento con la polizia locale di Curtatone, garantirà il dispositivo di sicurezza sulla viabilità lungo le strade che portano all’ampia zona della manifestazione.

Alla riunione hanno preso parte tra gli altri il sindaco di Curtatone (e presidente della Provincia) Carlo Bottani insieme a vari rappresentanti dell’amministrazione comunale, il vicario generale della Diocesi don Alberto Formigoni, il questore Guglielmo Toscano, il vicecomandante provinciale dei carabinieri colonnello Giorgio Feola, il vicecomandante provinciale della guardia di finanza colonnello Andrea Giuseppe Famulari, il comandante provinciale dei vigili del fuoco Francesco Martino, la dirigente della sezione polstrada Francesca Ruggeri e, per la direzione territoriale dell’Areu 118, il responsabile Antonio Di Dio.

Il programma si aprirà il 13 agosto con inaugurazione e benedizione dei gessetti: al concorso prenderanno parte circa 140 artisti. In occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi e nell’ambito del protocollo d’intesa tra Curtatone e Assisi, il “52° incontro internazionale dei Madonnari” sarà dedicato al tema “Il messaggio di San Francesco nei colori dei Madonnari”. Il 14 agosto, in serata, si svolgerà la processione delle barche che portano i pellegrini verso la messa in santuario celebrata dal vescovo Marco Busca. La mattina del 15 agosto si terrà la solenne celebrazione eucaristica presieduta sempre dal vescovo, che registra ogni anno un elevatissimo afflusso di fedeli. Dal 14 al 16 agosto rimarrà aperta l’ampia fiera mercato, con eventi culturali vari e stand gastronomici.