Entra dalla finestra nella casa dell’ex e l’aggredisce, arrestato 27enne

CASTEL GOFFREDO – Fa irruzione nella casa dell’ex compagna e l’aggredisce: arrestato 27enne per maltrattamenti in famiglia, violazione di domicilio, lesioni personali e violazione alle prescrizioni imposte con il foglio di via obbligatorio. Il fatto risale al 13 novembre scorso quando il giovane sarebbe entrato nell’abitazione della donna attraverso una finestra, violandone in tal modo il domicilio, e l’avrebbe verbalmente e fisicamente aggredita causandole lesioni. L’arrestato dovrà anche rispondere della violazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio che gli imponeva il divieto di ritornare nel Comune ove è avvenuto il fatto per un periodo di tre anni. La Procura della Repubblica di Mantova, che ha coordinato l’indagine, ha richiesto ed ottenuto la convalida dell’arresto e la misura della custodia cautelare in carcere.