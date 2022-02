Questura, permessi di soggiorno: una revoca e 5 rifiuti

MANTOVA – Nei giorni scorsi l’Ufficio immigrazione di piazza Sordello, nel corso di specifici controlli circa l’attualità dei titoli di soggiorno e delle singole posizioni giuridiche nei confronti di cittadini extracomunitari dimoranti nel nostro territorio nonchè sottoposti a procedimenti penali per varie tipologie di reato, oppure coinvolti a vario titolo in attività illegali, ha individuato alcuni di essi privi dei basilari requisiti per soggiornare in Italia. Il questore Giannina Roatta, pertanto, alla luce di quanto appurato ha emesso nei confronti di costoro un decreto di revoca di permesso di soggiorno e cinque decreti di rifiuto del medesimo documento con intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di 15 giorni. Obiettivo, mantenere il più elevato possibile il livello di legalità nella provincia virgiliana, facendo percepire alla cittadinanza la vicinanza delle istituzioni rispetto ai problemi e alle esigenze da essa ritenuti imprescindibili.