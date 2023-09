Vasto incendio di rotoballe in un’azienda agricola di Borgo Vignale

BORGO VIRGILIO I vigili del fuoco sono impegnati da questa mattina per domarne un vasto che sta interessando un capannone pieno di rotoballe di fieno in un’azienda agricola in località Borgo Vignale, nel comune di Borgo Virgilio. L’allarme è scattato intorno le 8.30 e attualmente sul posto stanno intervenendo due squadre dei vigili del fuoco, una da Mantova e una dal distaccamento di Viadana con due autobotti da Mantova e altre due autobotti in supporto da Reggio Emilia. Ancora al vaglio le cause del rogo.