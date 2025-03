Nuove paratoie per la diga di Salionze

PONTI SUL MINCIO – Nell’ambito dei maxi lavori in corso ormai da mesi sulla diga di Salionze, nella giornata di ieri si sono svolti i lavori di posa delle nuove paratoie che serviranno per la regolazione e per la regimentazione delle acque del Mincio e, almeno in parte, del Garda. «Un importante e strategico intervento infrastrutturale – afferma Maria Stella Gelmini, senatrice e presidente della Comunità del Garda – per la sicurezza idraulica e la gestione dei livelli del Lago. Grazie ai presidenti delle Regioni Lombardia, Veneto e della Provincia autonoma di Trento che, con il loro organismo Aipo, per il nostro bacino gardesano hanno molto bene investito e progettato con fondi Pnrr, che nel mio mandato di ministro nel Governo Draghi ho fortemente sostenuto, per la sicurezza idraulica e la gestione idrica del bacino di acqua dolce più importante d’Italia e d’Europa». Nel frattempo il maxi intervento prosegue.