Giovanni Calabria trionfa al Premio “Gueresi” al Campiani

MANTOVA – È Giovanni Calabria, giovane studente del Conservatorio di Verona, il vincitore del Premio “Stefano Gueresi” 2025. L’ambito riconoscimento è stato assegnato ieri pomeriggio presso l’Auditorium “Monteverdi” del Conservatorio “Lucio Campiani” al temine dell’appuntamento finale del concorso, riservato al pianoforte in occasione di questa sua seconda edizione, promosso dall’associazione intitolata al musicista e compositore Stefano Gueresi.

Una grande e sentita partecipazione di pubblico ha fatto da cornice alla premiazione del vincitore Giovanni Calabria e di Antonio Arcari e Niccolò Spolettini classificatisi ex aequo al secondo posto, e al meritato riconoscimento anche per la quarta finalista, Laura Campagnolo.

L’evento, presentato dall’attore dell’Accademia teatrale “Francesco Campogalliani” Diego Fusari, si è aperto con l’esibizione dei quattro giovani finalisti impegnati nell’interpretazione di tre composizioni di Stefano Gueresi (1960-2017), liberamente scelte tra il repertorio indicato nel bando del concorso.

La commissione giudicatrice, composta da Gianluca Pugnaloni, Federico Braga, Carlo Cantini, Stefano Giavazzi e Mario Lino Rossi, ha decretato l’esito finale tenendo in considerazione sia l’esibizione in Auditorium, sia la prova del giorno precedente durante la quale i concorrenti avevano eseguito il brano di Stefano Gueresi “Niente lacrime ad est” indicato come “obbligatorio”, alcune pagine del repertorio classico del novecento, e un’altra composizione di Gueresi.

Mentre la commissione giudicatrice si riuniva per le valutazioni, sono intervenuti il presidente del “Campiani” Italo Scaietta, il direttore di Fondazione Bam Luca Giovannini, il vicesindaco di Mantova Giovanni Buvoli, il presidente dell’associazione “Stefano Gueresi” Nicola Lorenzi e Paola Cortese Gueresi per esprimere gratitudine nei confronti di Fondazione Banca Agricola Mantovana, Comune di Mantova e per la determinante collaborazione del Conservatorio che con il loro sostegno danno vita al premio biennale dedicato al pianista e compositore mantovano. Momento conclusivo, poi,

l’attesa consegna dei premi e attestati ai giovani protagonisti del concorso, salutata dai calorosi applausi del folto pubblico presente. I premi in palio per il concorso sono di 1500 euro al primo classificato, 1000 euro al secondo e 500 euro al terzo (non assegnato in questa occasione). (gmp)