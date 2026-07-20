Calcio Serie B – Mantova, scatta il ritiro di Sirmione

MANTOVA La prima settimana di lavoro è andata in archivio. Dopo visite mediche, test atletici e un’amichevole per scrollarsi di dosso la ruggine, la preparazione del Mantova entra nel vivo da oggi con il ritiro di Sirmione. Non più la montagna, dunque, ma una delle località più frequentate del lago di Garda ospiterà i biancorossi per 10 giorni che si annunciano pesanti negli allenamenti (secondo usi e costumi di Francesco Modesto) e un po’ più indicativi sulle potenzialità della squadra.

Squadra che, come ha specificato lo stesso Modesto, al momento è completa solo al 70%. Manca un rinforzo per reparto, o forse più. Niente paura: il tecnico calabrese dispone di giocatori a sufficienza per portarsi avanti col lavoro. A Sirmione salirà lo stesso gruppo che ha lavorato la scorsa settimana al Sinergy. Dunque, compreso di qualche ragazzo della Primavera; e privo di alcuni giocatori ormai fuori progetto (da Mancuso a Mensah, da Fiori a Falletti). Quella del ritiro è la parte più delicata e influente per una squadra: è qui che si amalgama un gruppo; sempre qui che si affina la preparazione sul piano tecnico e fisico. Buona parte di quel che una compagine raccoglierà nelle prime giornate di campionato è figlio del lavoro compiuto in ritiro. Lo scorso anno, proprio in questa fase, emersero dubbi (anche inattesi) che poi trovarono purtroppo riscontro in campionato. Modesto non vuole repliche, anzi farà di tutto per arrivare al 30 luglio (ultimo giorno sul Garda) con più certezze possibili.

Il Mantova partirà questa mattina alle 9.30 dal Sinergy alla volta del Relais Corte Cavalli di Ponti sul Mincio, dove i biancorossi alloggeranno nei prossimi 10 giorni. Nel pomeriggio, alle 17.30 circa, saranno sul campo del centro sportivo di Sirmione (in via Leonardo Da Vinci) per il primo allenamento “gardesano”. I cancelli sono aperti ai tifosi. Il programma settimanale delle sedute verrà definito di giorno in giorno. In compenso, è nota la tabella delle amichevoli. Mercoledì, mentre ad Ascoli verrà svelato il calendario del campionato (ore 18), il Mantova si preparerà per affrontare l’Atalanta a Zingonia (ore 20); la partita sarà a porte chiuse, ma i tifosi potranno vederla in streaming sul canale ufficiale youtube dell’Atalanta. Due le partite a Sirmione, entrambe alle 17.30: domenica prossima contro l’Ambrosiana (Eccellenza); giovedì 30 contro l’Alcione Milano (Serie C) con in palio il Trofeo Pata. Al rientro in città, in agosto, altri due test: giovedì 6 a Legnago (Serie D), domenica 9 al Martelli contro il Carpi (Serie C) per il Memorial Cappelletti. Il 16 sarà Coppa Italia all’Olimpico con la Lazio (ore 21.15), il weekend successivo via al campionato. Piatto ricco, e siamo solo all’antipasto.

I CONVOCATI PER IL RITIRO DI SIRMIONE

PORTIERI

Francesco BARDI (1992) confermato

Luca GEMELLO (2000) acquistato dal Perugia

Jacopo PENNACCHIONI (2008) aggregato dalla Primavera

Mattia BENCINI (2009) aggregato dalla Primavera

DIFENSORI

Fahem BENAISSA (2002) confermato

Alessio CASTELLINI (2003) confermato

Stefano CELLA (2001) confermato

Tommaso MAGGIONI (2001) confermato

Cristian MARAI (2008) confermato

Andrea MERONI (1997) confermato

Bodin TOMASEVIC (2006) in prestito dal Bologna

Pietro AMBROSO (2008) aggregato dalla Primavera

CENTROCAMPISTI

Lorenzo IGNACCHITI (2004) acquistato dall’Empoli

Sambaly KEITA (2001) acquistato dal Villefranche

Flavio PAOLETTI (2003) confermato

Simone TRIMBOLI (2002) confermato

Filippo VESENTINI (2002) acquistato dall’Union Brescia

David WIESER (2002) confermato

Eros NDRECKA (2008) aggregato dalla Primavera

ATTACCANTI

Badr BAYOU (2006) rientrato dal Vigasio

Davide BRAGANTINI (2003) confermato

Ismael CAJAZZO (2004) acquistato dal Casarano

Federico CHINETTI (2005) in prestito dal Como

Ettore GLIOZZI (1995) acquistato dal Modena

Francesco RUOCCO (2001) confermato

Jonathan SILVA (2004) in prestito dal Torino

Matteo SPINACCE’ (2006) in prestito dall’Inter

Sohail BANNA (2009) aggregato dalla Primavera