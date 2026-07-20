Calcio Serie B – Mantova, scatta il ritiro di Sirmione

MANTOVA La prima settimana di lavoro è andata in archivio. Dopo visite mediche, test atletici e un’amichevole per scrollarsi di dosso la ruggine, la preparazione del Mantova entra nel vivo da oggi con il ritiro di Sirmione. Non più la montagna, dunque, ma una delle località più frequentate del lago di Garda ospiterà i biancorossi per 10 giorni che si annunciano pesanti negli allenamenti (secondo usi e costumi di Francesco Modesto) e un po’ più indicativi sulle potenzialità della squadra.
Squadra che, come ha specificato lo stesso Modesto, al momento è completa solo al 70%. Manca un rinforzo per reparto, o forse più. Niente paura: il tecnico calabrese dispone di giocatori a sufficienza per portarsi avanti col lavoro. A Sirmione salirà lo stesso gruppo che ha lavorato la scorsa settimana al Sinergy. Dunque, compreso di qualche ragazzo della Primavera; e privo di alcuni giocatori ormai fuori progetto (da Mancuso a Mensah, da Fiori a Falletti). Quella del ritiro è la parte più delicata e influente per una squadra: è qui che si amalgama un gruppo; sempre qui che si affina la preparazione sul piano tecnico e fisico. Buona parte di quel che una compagine raccoglierà nelle prime giornate di campionato è figlio del lavoro compiuto in ritiro. Lo scorso anno, proprio in questa fase, emersero dubbi (anche inattesi) che poi trovarono purtroppo riscontro in campionato. Modesto non vuole repliche, anzi farà di tutto per arrivare al 30 luglio (ultimo giorno sul Garda) con più certezze possibili.
Il Mantova partirà questa mattina alle 9.30 dal Sinergy alla volta del Relais Corte Cavalli di Ponti sul Mincio, dove i biancorossi alloggeranno nei prossimi 10 giorni. Nel pomeriggio, alle 17.30 circa, saranno sul campo del centro sportivo di Sirmione (in via Leonardo Da Vinci) per il primo allenamento “gardesano”. I cancelli sono aperti ai tifosi. Il programma settimanale delle sedute verrà definito di giorno in giorno. In compenso, è nota la tabella delle amichevoli. Mercoledì, mentre ad Ascoli verrà svelato il calendario del campionato (ore 18), il Mantova si preparerà per affrontare l’Atalanta a Zingonia (ore 20); la partita sarà a porte chiuse, ma i tifosi potranno vederla in streaming sul canale ufficiale youtube dell’Atalanta. Due le partite a Sirmione, entrambe alle 17.30: domenica prossima contro l’Ambrosiana (Eccellenza); giovedì 30 contro l’Alcione Milano (Serie C) con in palio il Trofeo Pata. Al rientro in città, in agosto, altri due test: giovedì 6 a Legnago (Serie D), domenica 9 al Martelli contro il Carpi (Serie C) per il Memorial Cappelletti. Il 16 sarà Coppa Italia all’Olimpico con la Lazio (ore 21.15), il weekend successivo via al campionato. Piatto ricco, e siamo solo all’antipasto.
I CONVOCATI PER IL RITIRO DI SIRMIONE
PORTIERI
Francesco BARDI (1992) confermato
Luca GEMELLO (2000) acquistato dal Perugia
Jacopo PENNACCHIONI (2008) aggregato dalla Primavera
Mattia BENCINI (2009) aggregato dalla Primavera
DIFENSORI
Fahem BENAISSA (2002) confermato
Alessio CASTELLINI (2003) confermato
Stefano CELLA (2001) confermato
Tommaso MAGGIONI (2001) confermato
Cristian MARAI (2008) confermato
Andrea MERONI (1997) confermato
Bodin TOMASEVIC (2006) in prestito dal Bologna
Pietro AMBROSO (2008) aggregato dalla Primavera
CENTROCAMPISTI
Lorenzo IGNACCHITI (2004) acquistato dall’Empoli
Sambaly KEITA (2001) acquistato dal Villefranche
Flavio PAOLETTI (2003) confermato
Simone TRIMBOLI (2002) confermato
Filippo VESENTINI (2002) acquistato dall’Union Brescia
David WIESER (2002) confermato
Eros NDRECKA (2008) aggregato dalla Primavera
ATTACCANTI
Badr BAYOU (2006) rientrato dal Vigasio
Davide BRAGANTINI (2003) confermato
Ismael CAJAZZO (2004) acquistato dal Casarano
Federico CHINETTI (2005) in prestito dal Como
Ettore GLIOZZI (1995) acquistato dal Modena
Francesco RUOCCO (2001) confermato
Jonathan SILVA (2004) in prestito dal Torino
Matteo SPINACCE’ (2006) in prestito dall’Inter
Sohail BANNA (2009) aggregato dalla Primavera