MANTOVA Sono 35 i casi di positività registrati nel Mantovano oggi alle 12, ultimo dei quali a Castel Goffredo come segnalato dal sindaco via social. Si tratta di un uomo sulla mezza età ricoverato in condizioni non gravi. La distribuzione puntiforme dei casi fa orientare per l’assenza di un focolaio in provincia. Nelle prossime settimane si avranno dati più sicuri circa l’andamento dell’infezione.