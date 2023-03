La materna di Bondeno si allarga: presto una sezione per i bimbi da 24 a 36 mesi

BONDENO (Gonzaga) – La scuola dell’infanzia San Pio X di Bondeno, si allarga. Dal prossimo settembre infatti l’istituto paritario gestito dalla parrocchia ospiterà oltre alle classi dedicate alla materna anche la sezione Primavera rivolta ai bimbi dai 24 ai 36 mesi. Una novità accolta in maniera positiva da moltissimi residenti della piccola frazione gonzaghese, che intende appunto incontrare le esigenze stesse dei genitori. A tal riguardo sabato 25 marzo dalle 9.30 alle 11.30 si terrà il primo open day per presentare alle famiglie l’istituto scolastico. Analogamente per quanto riguarda invece la sezione Primavera, che come detto prenderà il via a settembre, il servizio sarà strutturato dalle 8.30 alle 16 con possibilità per chi ne avesse bisogno di pre scuola. «La sezione Primavera, a differenza del nido, accoglie i bambini dai 24 ai 36 mesi, – spiega una delle maestre – quindi l’anno di passaggio che intercorre tra il nido e la scuola dell’infanzia. Finalmente anche noi apriremo questa sezione. A tal riguardo la settimana prossima – sabato 25 marzo – si terrà la giornata di open day dove avremo modo di presentare alle famiglie la scuola, mentre a settembre, inaugureremo il nuovo servizio. Questo traguardo si rivela sicuramente un pezzo importante per la nostra comunità». Per qualsiasi informazione rimane disponibile il contatto telefonico o l’indirizzo mail dell’istituto scolastico di Bondeno.