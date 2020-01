Frontale tra camion e auto a Cerlongo, morto un 63enne

CERLONGO Il 63enne Umberto Sebastiano è morto in uno scontro frontale tra un’auto su cui viaggiava ed un camion avvenuto alle 13.30 di oggi (29 gennaio) lungo la statale Goitese a Cerlongo. Secondo una prima ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine l’automobilista, che proveniva da Castiglione delle Stiviere, avrebbe invaso la corsia opposta andando a scontrarsi frontalmente con il mezzo pesante che invece arrivava da Goito.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e liberato il 63enne, rimasto incastrato nella sua Alfa 147. Purtroppo nonostante i soccorsi, i sanitari del 118 hanno dovuto dichiarare la morte dell’uomo. A causa dell’incidente la viabilità in entrambi i sensi di marcia è rimasta bloccata per parecchie ore