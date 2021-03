Goitese, senso unico alternato tra l’incrocio per Selvarizzo e quello con la Ceresara – Valeggio a Guidizzolo

GOITO Senso unico alternato in un tratto della ex SS 236 Goitese da mercoledì 10 marzo 2021 nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 19. Il tratto interessato dalle modifiche alla viabilità è quello che si estende dall’intersezione con la Strada Comunale per Selvarizzo all’incrocio con la SP15 “Ceresara – Cavriana – Valeggio, nel territorio del comune di Guidizzolo.

La variazione alla circolazione è stata disposta per consentire agli operai di eseguire in modo sicuro i lavori di infissione di palancole per la realizzazione di un manufatto di laminazione in linea al fosso Re e allo stesso tempo per mantenere adeguati livelli di sicurezza a chi transita sulla strada.

Dovrà essere sospesa temporaneamente la circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia durante la fase di movimentazione e infissione per i primi due metri delle palancole nel terreno (ma si tratterrà di stop al transito di brevissima durata). L’intervento complessivo che necessita del senso unico alternato regolato da movieri si inserisce nei lavori per la nuova tangenziale di Guidizzolo e durerà un paio di settimane.