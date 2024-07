Legionella all’Hotel San Lorenzo, ospiti trasferiti al Rechigi

MANTOVA Il Sindaco di Mantova, in data 12 luglio, ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente per la chiusura temporanea del Grand Hotel San Lorenzo, situato in Piazza Concordia 14. La decisione è stata presa a seguito delle segnalazioni dell’ATS Val Padana – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, che ha rilevato la presenza del batterio della legionella in quindici campioni di acqua prelevati presso la struttura.

L’ordinanza, firmata dal Sindaco Mattia Palazzi, prevede la non occupazione delle camere dell’hotel fino al completo ripristino delle condizioni igienico-sanitarie dell’impianto idrico. La società Otello Srl, gestore del Grand Hotel San Lorenzo, è incaricata di effettuare la bonifica dell’impianto secondo le prescrizioni fornite dall’ATS Val Padana e di trasmettere una relazione scritta, documentata da un tecnico abilitato, che confermi il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie.

Appena ATS Val Padana avrà verificato le risultanze delle nuove analisi e il buon esito delle stesse il Sindaco revocherà ordinanza di chiusura. L’ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata sul sito del Comune di Mantova ( www.comune.mantova.it ) e affissa all’Albo Pretorio online.

Sindaco Mattia Palazzi: “Ho emesso come mio dovere ordinanza urgente, gli stessi gestori dell’hotel si sono immediatamente attivati a seguito delle risultanze di ATS. La tutela della salute viene prima di tutto”.