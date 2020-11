Green e tecnologica: a Marmiolo la pizzeria del futuro

MARMIROLO – Considerarla una semplice pizzeria forse è un po’ poco. Perché Buona Pizza, che si trova nel centro commerciale Il Bosco alle porte di Marmirolo, è sì una pizzeria, ma anche un’azienda che conta 14 dipendenti e che sta investendo tantissimo sull’ecologia, sul green e sulla tecnologia.

Nel corso degli ultimi mesi infatti il titolare Ermes Zucchi, che ha avviato l’attività nel 1997, ha investito all’incirca 120mila euro per dotare la propria azienda di mezzi e macchinari a basso consumo energetico, puntando sull’energia verde e con un occhio di riguardo nei confronti dell’ambiente.

L’ultima arrivata è una Fiat Panda ibrida – elettrico e benzina – che l’imprenditore ha acquistato solo di recente. Nel corso delle passate settimane però sono arrivati anche tre motorini il cui motore funziona solamente con la corrente elettrica.

E ancora prima Zucchi ha rinnovato completamente i macchinari di cui è composto il laboratorio: dal forno all’impastatrice alle altre macchine, tutto a basso consumo di energia elettrica e altamente tecnologico. Per non parlare del fatto che da qualche tempo a questa parte l’azienda ha anche introdotto una specifica app per cellulari e smartphone.

«Sappiamo bene che al giorno d’oggi l’ambiente e il risparmio energetico sono temi di fondamentale importanza – afferma il titolare – e per questo abbiamo deciso di investire parecchio in questi termini. Perché l’ambiente in cui viviamo è di tutti e ne abbiamo solo uno a disposizione. Dobbiamo quindi prendercene cura».

La pizzeria è dotata anche di altre due auto per le consegne: entrambe viaggiano a benzina ma il titolare dell’azienda assicura che nel giro di breve verranno sostituite con due mezzi elettrici o ibiridi.

Qualche giorno fa anche il sindaco Paolo Galeotti ha voluto fare visita all’azienda, complimentandosi con il titolare per gli investimenti e l’occhio all’ambiente.