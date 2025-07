Guardia giurata incastrata di otte nell’auto che affonda in un canale in aperta campagna: in salvo. Ventenne fuori strada soccorso all’alba a Motteggiana

BORGO VIRGILIO/MOTTEGGIANA Due incidenti che hanno richiesto l’intervento di forze dell’ordine, soccorritori e vigili del fuoco nelle prime ore di oggi. Attimi di paura la scorsa notte in strada Monasterolo, nelle campagne tra Pietole e San Biagio, dove una guardia giurata di pattuglia con l’auto di servizio ha perso il controllo del mezzo finendo in un canale pieno d’acqua. L’incidente è avvenuto intorno all’una e mezza di oggi. A causare l’uscita di strada sarebbe stato il fondo stradale allagato di un impianto di irrigazione. L’auto di un istituto di vigilanza si è adagiata nel fossato iniziando ad imbarcare acqua. La guardia giurata all’interno, un 33enne non era in grado di uscire da sola dall’abitacolo. Sul posto intervenivano i carabinieri di Mantova con l’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Il 33enne veniva infine liberato e trasportato al poma in codice giallo (media gravità). Altro intervento alle 6.15 a Motteggiana sulla Sp50. Per cause da accertare, un 20enne ha perso il controllo della sua auto cappottando e finendo ribaltato fuori dalla sede stradale. I Vigili del Fuoco hanno estratto l’occupante della vettura e consegnato alle cure dei sanitari giunti in posto. Presenti Croce Rossa di Suzzara, Automedica e Carabinieri di Gonzaga. Il giovane è tato trasportato al Poma in codice giallo.