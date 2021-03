Covid: 342 nuovi contagi nel Mantovano

MANTOVA Con i 342 nuovi casi Covid registrati oggi la provincia di Mantova ha segnato la percentuale più alta a livello di incremento giornaliero in Lombardia (+1,24%), regione che per l’ennesima volta ha registrato il maggior numero di nuovi contagi (5.046, il doppio del Piemonte, seconda regione italiana per numero di nuovi contagi). Il Comune più colpito resta Mantova con 47 nuovi casi. Forti incrementi anche a Viadana (+23) e Suzzara (+19). La percentuale di contagi rispetto alla popolazione per la nostra provincia è balzata al 7,121%.