Il film-opera “Gianni Schicchi” diretto da Michieletto

MANTOVA Sarà all’Ariston lunedì 6 dicembre, alle ore 19.30, il film-opera ‘Gianni Schicchi’ dall’omonima opera di Giacomo Puccini sul vivace libretto di Giovacchino Forzano, firmato da Damiano Michieletto, uno dei registi d’opera più quotati del momento, emerso sulla scena internazionale come uno dei più interessanti della nuova generazione. Il film è stato realizzato con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Stefano Montanari.

Protagonisti sono il baritono Roberto Frontali nel ruolo del titolo e Giancarlo Giannini, che interpreta l’inedita parte di Buoso Donati, voluta da Michieletto. Con loro il soprano Federica Guida nei panni di Lauretta (è sua la celeberrima aria “Oh mio babbino caro”) e il mezzosoprano Veronica Simeoni in La Ciesca, oltre a tantissimi comprimari. Diversamente dai film d’opera del passato, ‘Gianni Schicchi’ è stato girato interamente in presa diretta. I cantanti, prima delle riprese, hanno provato con il direttore Stefano Montanari e l’orchestra del Comunale di Bologna, quindi, con una base costruita insieme, hanno cantato davanti alle cineprese, modulando la voce alla situazione e alla dimensione del luogo.

Opera comica in un atto, ‘Gianni Schicchi’ narra la storia di un furbo faccendiere toscano, che dà il nome al film, che riesce con un abile stratagemma ad intascare la cospicua eredità del vecchio mercante Buoso Donati, appena deceduto. Tutti gli avidi parenti accorsi per ottenere l’eredità verranno cacciati di casa a bocca asciutta.

Prezzo intero 8,50€; prezzo ridotto 6,50€. Supplemento prenotazione 1€. Informazioni e prenotazioni allo 0376.328139 e su www.cineview.it.