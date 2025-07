Calcio Serie B – Il Mantova e l’addio di Brignani. Botturi: “Esaudita la sua volontà”. Lui: “Opportunità irrinunciabile”

MANTOVA La cessione improvvisa di Fabrizio Brignani agli spagnoli del Deportivo Castellòn ha creato stupore e qualche malumore tra i tifosi. «Comprendo questi sentimenti – dice il dt Christian Botturi – . Ma mi preme sottolineare che questa operazione nasce dalla volontà di Fabrizio, che ci ha manifestato il forte desiderio di provare un’esperienza nuova. Da parte nostra, come ha più volte sottolineato il presidente Piccoli, non c’è alcuna necessità di vendere, tant’è vero che abbiamo respinto ben 3 proposte del Castellòn. Poi Brignani ci ha fatto capire che avrebbe gradito il trasferimento e a quel punto non ci siamo opposti. Da noi prima viene la persona e poi il calciatore. Abbiamo capitalizzato, e non è un dato da poco. Anche perchè stiamo parlando di una delle operazioni economicamente più redditizie che il Mantova ha compiuto da parecchi anni a questa parte. Voglio rassicurare i tifosi: stiamo lavorando e colmeremo l’assenza». Questo il saluto di Brignani ai canali social del Mantova: «Mi dispiace andare via per il legame creato in questi due anni con il gruppo e con la piazza. È però, questa, un’opportunità che ho voluto cogliere. Ringrazio la Società, sarò sempre un tifoso del Mantova!».

In difesa arriveranno un giovane e un elemento esperto. Sul primo profilo è tornato d’attualità il gioiellino brasiliano del Como Fellipe Jack (’06), ma sul taccuino di Botturi ci sono anche il greco Christos Alexiou (’05) dell’Inter, Fabio Ruggeri (’04) della Lazio, Tommaso Corazza (’04) del Bologna. Quanto all’esperto, si riparla dell’ex Brescia Andrea Cistana (’97), inseguito però da Palermo, Cesena e Avellino. Il Ravenna preme per avere Solini; per Redolfi situazione in stand-by in attesa dell’arrivo di un difensore. Burrai continua ad allenarsi con il Mantova, ma resta valida l’offerta delle Dolomiti Bellunesi e lui non si è ancora pronunciato.