Guida da ubriachi e patenti scadute: pioggia di multe a Marmirolo e Goito

MARMIROLO/GOITO – Automobilisti che continuano a ignorare – o a fare finta di ignorare – alcune norme importanti del codice della strada e le conseguenze, decisamente pesanti in termini economici delle violazioni alle medesime: diverse le sanzioni comminate nel pomeriggio e nella serata di sabato dal corpo intercomunale di polizia locale a Marmirolo e Goito. Le pattuglie impiegate hanno fermato un automobilista di origine straniera che è risultato non aver mai ottenuto la patente di guida e circolava senza copertura assicurativa. Pertanto gli agenti hanno proceduto al sequestro del veicolo e contestare verbali per un totale di 6.900 euro

Inoltre, le pattuglie tra Marmirolo e Goito hanno contestato altri due verbali per guida in stato di ebrezza ritirando le relative patenti e contestando verbali per 1.100 euro.