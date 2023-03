Guidizzolo, ginnastica all’aperto e nuovi alberi: il progetto

Guidizzolo Un progetto molto interessante quello che il Comune ha in cantiere ed intenzione di mettere in atto quanto prima, per riqualificare un’area verde già presente all’interno del parco San Luigi, polmone verde situato a nord del paese.

L’idea è di realizzare un percorso naturalistico e di installare anche nuove attrezzature idonee alla pratica sportiva all’aria aperta. Dagli scranni della giunta, recentemente, è arrivato l’ok alla proposta e di conseguenza alla sua realizzazione, se questa dovesse essere accolta da Regione Lombardia. L’intera opera infatti, dal costo totale di oltre 34mila euro, sarà presa in carico e valutata dalla Direzione generale famiglia solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità del Pirellone, dopo l’avviso pubblico di inizio gennaio dello stesso ente. È bene sottolineare che il parco pubblico in questione, come si legge nella nota allegata alla documentazione che presenta e descrive quello che poi sarà il progetto del nuovo San Luigi “propone già una discreta offerta in termini di attività sportive ed occasioni di aggregazione sociale”.

Il restyling dell’area interesserà solamente mille e 500 metri quadrati sui circa 4mila e 300 totali; in pratica, i lavori insisteranno in una parte del parco pubblico che, ad oggi, comprende solo prato verde.

«Questa amministrazione prosegue la sua opera di riqualificazione di parchi ed aree verdi comunali, come avvenuto, pochi anni fa, sempre attraverso fondi provenienti da un bando, anche per il parco nei pressi della casa di riposo – ha detto il sindaco Stefano Meneghelli -. Vale la pena sottolineare che l’area sarà a tutti gli effetti inclusiva, ovvero accessibile anche dalle persone con scarsa autonomia motoria».

Anche le persone in carrozzina potranno infatti allenarsi ed utilizzare la maggior parte delle attrezzature sportive in dotazione al nuovo parco, tra queste la panca piana e quelle per l’allenamento a corpo libero. Oltre a quanto preannunciato, la proposta prevede anche nuovi alberi, che garantiranno ombra e refrigerio nelle giornate più calde, e la creazione di un percorso naturalistico ad ampliamento di quello già esistente.