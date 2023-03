Magnacavallo – Vandali ancora in azione: preso di mira il circolo polivalente

Magnacavallo Nel piccolo paese di Magnacavallo si ripropone, purtroppo, il problema dei vandalismi: atti assolutamente inqualificabili che hanno riguardato in particolare il circolo polivalente, ma anche altre strutture pubbliche. Nell’ultimo caso segnalato dal Comune è stato sottratto un estintore, ma già lo scorso anno erano avvenuti dei danneggiamenti; al punto che il sindaco Arnaldo Marchetti, che ha già denunciato i fatti ai carabinieri e allertato la polizia locale, intende accelerare per arrivare a una videosorveglianza che funga da deterrente.

Non solo: l’appello del sindaco è anche ai genitori dei ragazzi: «Siamo un paese piccolo – dice – e quindi non è difficile capire chi possa essere stato responsabile. Mi affido anche al senso di responsabilità degli adulti per eventuali segnalazioni ma anche per azioni per correggere questo malcostume che caratterizza alcuni ragazzi».

I danni segnalati dal sindaco riguardano il circolo polivalente, dove lo scorso anno è stata mandata in frantumi una finestra con un danno di oltre 2mila euro e dove pochi giorni fa è stato sottratto un estintore: «A ciò – prosegue Marchetti – si aggiungono altri atti vandalici dietro le tribune del campo sportivo e nella zona della palestra all’aperto dove abbiamo ritrovato delle bottiglie rotte e i segni di qualche piccolo falò. Videosorveglianza? Abbiamo un progetto da 100mila euro, molto oneroso per questo comune, e per questo contiamo di accedere ai fondi messsi a disposizione dai bandi recentemente pubblicati».