Rodigo – Dai piccoli della materna i doni per gli ospiti della rsa Carpaneda

RODIGO Che il Natale sia un momento della vita delle persone talmente forte da riuscire a superare anche gli ostacoli più impervi è risaputo, A Rodigo, ad esempio, un progetto di natura sociale e per taluni versi anche culturale, che per anni ha riservato non poche emozioni a chi lo ha vissuto in prima persona, è stato riproposto con la medesima intensità. Nelle scorse settimane i bimbi della scuola dell’infanzia sono stati impegnati con le loro educatrici, guidate dall’insegnante Sabrina Mischieri , nella preparazione dei doni che sarebbero stati consegnati, nella normalità, ai nonni di Villa Carpaneda nel corso di un evento che favoriva lo scambio di esperienza e vitalità. Un appuntamento che veniva vissuto con grande entusiasmo da tutti compreso dall’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Rodigo, Patrizia Chiminazzo , che sin dall’inizio ha rivestito il ruolo da denominatore comune. Quest’anno l’impossibilità di realizzare l’evento con le medesime caratteristiche ha indotto i promotori non tanto ad alzare bandiera bianca bensì a proporlo in una veste che però non perdeva il proprio spirito di fondo. Il lavoro dei piccoli dell’istituto rodighese è stato, infatti, consegnato ai destinatari, vedi i “nonni” rivaltesi e rodighesi di Villa Carpaneda, direttamente da Patrizia Chiminazzo, rigorosamente equipaggiata per evitare rischi, che era affiancata per l’occasione dall’animatrice della casa di riposo Grazia Cavazzoli .