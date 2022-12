Anziana trovata senza vita in casa la vigilia di Natale. Scattano gli accertamenti

PORTO MANTOVANO Era a terra senza vita nella sua abitazione e in giro per la casa c’erano delle tracce di sangue. Vigili del fuoco e Polizia di Stato sono intervenuti nella mattinata della vigilia di Natale in via Bersaglieri 2 a Porto Mantovano per un decesso in abitazione di una donna sui 70 anni che viveva da sola e sul quale sono ora in corso accertamenti. A dare l’allarme verso le 7.30 del 24 dicembre sono stati i vicini di casa della donna, allarmati dal fatto che non rispondeva né al campanello né al telefono. Sul posto si sono portati 118 e vigili del fuoco. Questi ultimi hanno aperto la porta facendo entrare i soccorritori. Purtroppo per l’anziana non c’era più niente da fare, forse già dalla sera precedente. A seguire sul posto intervenivano gli agenti di una Volante. La salma della 70enne è stata poi trasferita all’ospedale di Mantova. Non si esclude che nelle prossime ore venga disposta l’autopsia.