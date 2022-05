Tanti volti nuovi e sei donne, svelata la lista della Lega per le comunali di Castiglione

CASTIGLIONE – Castiglione «Una lista forte, unita, ch e rappresenta la maggioranza di Castiglione e darà un supporto fondamentale alla coalizione di centrodestra» che supporta il sindaco uscente Enrico Volpi, candidato alle elezioni del prossimo 12 giugno. Ieri pomeriggio alla sala civica Menghini la lista della Lega ha tolto i veli, presentando tutti e i 16 candidati.

Ed eccoli dunque gli aspiranti consiglieri comunali, tra conferme (tra gli altri ci sono i due assessori Andrea Dara ed Erica Gazzurelli) e diverse novità rispetto alla tornata elettorale del 2017.

Andrea Dara, 43 anni imprenditore; Erica Gazzurelli, 48 anni responsabile tecnico aziendale; Giuseppe Gnaccarini, 44 anni imprenditore; Livia Mellere, 61 anni coltivatrice diretta; Maura Treccani, 40 anni impiegata amministrativa; Domenico Botturi, 65 anni pensionato; Rossana Gardoni (indipendente), 65 anni ex dirigente ospedaliera; Antonella Martinetti, 46 anni dipendente pubblica; Chiara Piadena, 26 anni impiegata logistica; Mattia Gianizza, 36 anni medico; Sandro Bruno, 60 anni dipendente pubblico; Egidio Castellini, 57 anni dipendente privato; Dino Ganelli, 50 anni imprenditore; Mauro Monici, 55 anni lavoratore autonomo; Manuele Piacentini, 38 anni collaboratore familiare; Aldo Zambelli, 65 anni artigiano.

«La nostra squadra di governo in giunta e in consiglio – sono state le parole del cordinatore locale della Lega Roberto Confalonieri – rappresenta una vasta parte della Castiglione del lavoro e dell’associazionisimo e un equilibrato mix generazionale oltre che di genere. Insomma continuità e novità, esperienza amministrativa e professionale, impegno politico e impegno sociale in un’unica proposta per la città. La Lega è il partito più rappresentativo della realtà castiglionese e ciò per noi è una grande responsabilità cui ci sottoponiamo con piacere in vista di altri cinque anni con il sindaco Volpi».

Ha aggiunto dal canto suo l’attuale vicesindaco Dara: «Anche se il lavoro da deputato è complicato e pressante, ciò non mi distoglie dal mio primo grande impegno, cioè Castiglione e i suoi abitanti. Per me la militanza in un partito popolare, che affonda le proprie radici nel mondo dell’impresa e del lavoro, che governa nel segno del buonsenso, è prima di tutto impegno nel e per il governo cittadino. Per questo sono onorato di ricandidarmi per il consiglio comunale guidando insieme alla mia collega Erica Gazzurelli, la nostra lista che fungerà, ne sono sicuro, da grande traino per la rielezione di Volpi».

Oltre a Dara e Gazzurelli, si ripresentano anche il capogruppo Gnaccarini, Maura Treccani, Livia Mellere, Domenico Botturi. L’attuale consigliere Alberto Bignotti ha invece deciso di fare un passo indietro. Ricandidati rispetto alla passata tornata elettorale ci sono pure Domenico Botturi, Mattia Gianizza (che ha rivestito per alcuni mesi anche il ruolo di assessore alla cultura), Tellaroli e Piacentini.