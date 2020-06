Premio sostegno alla solidarietà, dai Lions 7mila euro alla Croce Verde

MANTOVA – Mentre il Paese prova faticosamente a uscire da uno dei suoi momenti più difficili, sodalizi come i Lions proseguono nella loro attività di vicinanza concreta, con azioni significative, verso il mondo del volontariato. Erano tredici le realtà partecipanti al bando rivolto alle associazioni di volontariato emanato lo scorso gennaio dal Lions Club Mantova Ducale. Il “Premio di sostegno alla solidarietà” era rivolto alle associazioni che avessero presentato progetti utili e qualificati a favore della collettività mantovana. Ad accedere al contributo di 7.000 euro, secondo quanto deciso dal Consiglio direttivo del Lions Club e comunicato dal presidente Nicola Sodano, sarà la Croce Verde di Mantova, che verrà premiata venerdì 26 giugno alle ore 11.30 con una cerimonia presso la sede dell’associazione in via Giulio Romano. (m.v.)