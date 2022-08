A settembre la 12esima edizione della “Discesa del Po”: svelato il programma

VIADANA Enti locali, associazioni e comitati ambientalisti, società sportive e canottieri delle province di Mantova, Cremona, Parma e Reggio Emilia: è estremamente composita la “galassia” di realtà che aderiranno alla 12esima edizione della Discesa del Po, evento che si svolgerà sabato 10 e domenica 11 settembre ed ideato per ricordare la figura del prof. Umberto Chiarini, storico attivista e ambientalista casalasco. Sulla pagina Facebook dedicata alla discesa 2022 sono disponibili tutti i dettagli in merito alla manifestazione per chi vorrà partecipare pagaiando, pedalando, camminando e nuotando in difesa del fiume e delle terre di golena. «Lo scopo dell’evento – ricordano dall’Associazione Persona – Ambiente presieduta da Damiano Chiarini, figlio di Umberto – consiste nel promuovere una giornata di interesse ed attenzione verso il nostro fiume Po, coinvolgendo singoli cittadini, mondo dello sport e della cultura, creando le basi per una crescita della responsabilità ambientale e per la diffusione di buone prassi ecologiche in difesa del fiume e del territorio limitrofo». Un ricco programma in cui sono indicati orari e punti di partenza per i partecipanti che, sabato 10 dislocati in vari punti lungo questo tratto del fiume e dei suoi argini in barca, canoa, nuoto, in bici o a piedi, arriveranno a Casalmaggiore. Qui, alle 19 presso gli “Amici del Po” si terrà la presentazione del libro intitolato “24 storie di bici” con Alessandra Schepisi e Pierpaolo Romio. L’iniziativa proseguirà domenica 11 settembre quando, alle 12.30 circa, i vari gruppi convergeranno verso Viadana dove, nei pressi dell’osteria da Bortolino, vi sarà un momento – arricchito da intrattenimento musicale ad hoc – di pensieri e riflessioni su tematiche ambientali. A seguire il riconoscimento alla persona che si è maggiormente distinta nell’ultimo anno per l’impegno e l’attività di salvaguardia e promozione dell’ambiente fluviale. La due giorni sarà preceduta, il prossimo 7 settembre, da un convegno in programma presso il teatro 900 a Pomponesco dal tema “Acqua Critica”, momento di approfondimento, analisi e riflessioni con relatori di Legambiente, WWF e altre importanti realtà a livello nazionale.

Lorenzo Costa