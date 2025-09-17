 Il teatro comunale rimesso a nuovo riapre i battenti 

MARMIROLO – I lavori recentemente conclusi hanno ridato nuova vita al teatro comunale di Marmirolo, una struttura risalente agli anni Trenta del ‘900, che conserva intatti molti dei suoi elementi originali. «In seguito agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo – rifacimento del tetto gravemente danneggiato dalla grandinata di due anni fa e del controsoffitto – il teatro nuovo di Marmirolo riapre i battenti per accogliere nuovamente i suoi spettatori – ha detto l’assessore al bilancio Vanni Deluigi -. Un intervento di riqualificazione, ha sottolineato, che ha ulteriormente valorizzato la struttura, restituendole appieno il ruolo di centro culturale per la comunità, sia per la posizione che per la qualità dell’offerta proposta. Grazie ai lavori eseguiti, dal valore iniziale di circa 690 mila euro, che sono aumentati in corso d’opera per oltre un milione – cofinanziati in parte da Regione Lombardia, fondi stanziati dal Comune di Marmirolo e una parte rimborsata all’ente dall’assicurazione – in seguito ai danneggiamento del tetto avvenuto dopo la grandinata del 2023, si può alzare finalmente il sipario per la prima stagione dopo la ristrutturazione, con un impianto antincendio adeguato e senza barriere architettoniche, oltre che con camerini interamente rinnovati e un impianto illuminotecnico più moderno e funzionale. Un importante intervento che ne ha ulteriormente valorizzato la struttura, restituendole il ruolo di centro di riferimento culturale sia per i cittadini che per le associazioni presenti sul territorio come Auser», ha concluso l’assessore Deluigi.