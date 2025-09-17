Impianti agri/fotovoltaici al centro della Festa di ComUnità di San Giacomo a Po

SAN GIACOMO A PO – Si è svolta con successo qualche settimana fa la Festa di ComUnità nella bella cornice dell’Area Feste, sempre in perfetto ordine per il costante impegno dei volontari della Associazione San Giacomo Po Eventi. Per la riuscita di questa manifestazione si sono impegnati congiuntamente i Circoli Pd di Bagnolo S. Vito e Borgo Virgilio e oltre alla buona cucina ed agli spettacoli musicali ci sono stati due eventi politici su temi di grande attualità quali le Guerre e i mutamenti climatici. Per il primo è stata ascoltata, tra altre, la voce di Marco Tarquinio, deputato europeo del PD che ha presentato le sue iniziative a Bruxelles per avviare i tanto auspicati ma ancora inconsistenti tentativi di pace sia in Ucraina che in Palestina, per il secondo c’è stato un interessante dibattito sul tema degli impianti agri/fotovoltaici che tanto interessano i territori dei due Comuni di Bagnolo e Borgo Virgilio. Il relatore Antonio Scalari, divulgatore scientifico, ha trattato le opportunità e i problemi legati alla proliferazione di questi impianti nei nostri territori sostenendo che lo sviluppo dell’energia solare è legato all’urgenza di accelerare la transizione energetica, contrastare il cambiamento climatico e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Si tratta tuttavia di un processo non sempre facile da gestire, soprattutto da parte delle amministrazioni locali. La questione più discussa è stata la necessità di evitare che l’espansione degli impianti fotovoltaici su aree agricole entri in competizione con questo settore, di grande importanza per il nostro territorio.

Sono state riportate alcune ricerche ed esperienze, anche in provincia di Mantova, che sembrano aver dato risultati promettenti con diverse colture. L’agricoltura è peraltro uno dei settori più colpiti dal cambiamento climatico e oggi deve trovare soluzioni per affrontarlo. Dalla discussione è emerso un obiettivo condiviso, che la politica ha il compito di perseguire: tenere insieme lo sviluppo energetico, la ricerca scientifica e le esigenze delle comunità locali.