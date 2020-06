Il Rotary dona al Comune di Canneto un defibrillatore per tutta la cittadinanza

CANNETO – Si è tenuta in municipio, alla presenza del sindaco Nicolò Ficicchia e del presidente del Rotary Piadena-Oglio-Chiese Gianfranco Tripodi, la cerimonia di consegna del defibrillatore che il club ha donato al Comune e che verrà messo a disposizione di tutta la comunità. «Questi gesti – ha detto il sindaco -, sono piccole gocce che alimentano il mare della nostra vita. Il nostro ringraziamento va perciò a tutto il Rotary Club Piadena Oglio-Chiese che ha donato questo importante strumento che a breve sarà collocato in una zona centrale di Canneto per essere utilizzato in caso di emergenza. Voglio anche ringraziare il dottor Maurizio Turrini, farmacista di Canneto, che si è prodigato per portare a termine la donazione e la famiglia che concederà in convenzione una parte dello spazio esterno della loro casa per poter alloggiare il defibrillatore». (pz)