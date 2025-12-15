Importante meeting di atleti “over” di basket a Sustinente

SUSTINENTE – «Non si smette di giocare quando si è vecchi, ma si è vecchi quando si finisce di giocare»: con questo simpatico motto è andata in scena al palasport “Bruno Fattori” di Sustinente una bellissima rimpatriata di atleti di basket “over” o maxibasket che hanno dato vita a una bel triangolare, interamente di carattere amichevole ma nel quale non sono mancati spunti tecnici di prima qualità, visto anche il passato importante di diversi atleti.

Cinque i mantovani presenti, ma sarebbe meglio dire gli ostigliesi visto che la nostra rappresentanza era tutta probveniente della cittadina rivierasca, con l’unica eccezione del sustinentese Paolo Fila. Gli altri, insieme con Fila nella medesima squadra, sono Davide Bottura (uno dei più anziani, dall’alto dei suoi 74 anni), Alessandro Soncini, Paolo e Umberto Zanon (quest’ultimo il più giovane in campo, con i suoi 37 anni). Per la cronaca la squadr dei mantovani ha riportato una vittoria e un pareggio (in questo caso consentito). la manifestazione è stata organizzata con l’importante sostegnop dell’associazione Over Sport Italia.