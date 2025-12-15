Sistemazione ciclabili a Poggio Rusco: pronto un progetto da oltre 400mila euro

POGGIO – Un intervento da oltre 400mila euro per l’adeguamento e la sistemazione delle piste ciclabili in un tratto importante del territorio: è quello approvato dal Comune di Poggio Rusco che ha dato il via libera alla fattibilità tecnica ed economica del progetto che sarà candidato al bando Sport Missione Comune 2025.

Il bando nasce da una delibera dello scorso marzo in cui il comitato di gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, al fine di favorire gli investimenti nel settore dell’impiantistica sportiva pubblica, per sviluppare inoltre forme d’integrazione e coesione sociale e di stili di vita sana attraverso l’attività sportiva, ha autorizzato lo stanziamento di un plafond di venti milioni per la concessione di contributi in conto interessi su mutui per interventi nel settore dell’impiantistica sportiva.

Nella delibera della giunta podiense che ha di fatto avviato l’iter per la successiva realizzazione si precisa che l’intervento riguarda la realizzazione, l’adeguamento e la sistemazione della rete di piste ciclabili nel tratto della statale 12 e della provinciale ex strada statale 496. A questo punto il progetto – che è stato redatto dallo studio Pelliciari di Mirandola in provincia di Modena – verrà inserito a corredo della richiesta di mutuo all’istituto per il credito sportivo e culturale. Nel complesso del quadro economico dell’opera, che come abbiamo ricordato è di poco più di 400mila euro, la “fetta” riguardante le opere vere e proprie – la più consistente come si può immafginare – è quantificata nella somma complessiva di 324mila euro.