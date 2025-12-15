Consegnata ai neo maggiorenni di Bozzolo una copia della Costituzione Italiana

BOZZOLO – Un importante momento, simbolico finché si vuole, ma che in sostanza segna anche l’ingresso dei ragazzi nel mondo degli adulti, dei cittadini attivi e (si spera) consapevoli. Nella sala con siliare di Bozzolo il sindaco Giuseppe Torchio ha consegnato ai neo diciottenni della leva 2007 la costituzione italiana e la bandiera nazionale.

Nell’occasione è intervenuto , a richiesta dei ragazzi, anche il parroco Don Francesco Cortellini. Nell’intervento del sindaco, del parroco e dell’assessore Irma Pagliari, indubbi riferimenti di natura storico politica ed etica sui valori della libertà e della democrazia, sempre più minacciati dai conflitti presenti in vari scenari. Rivivere il sacrificio di molti e la tensione positiva dei costituenti per garantire, anche per il futuro, ogni avanzamento nel diritto al lavoro e dell’io sviluppo della libertà e qualche cosa per cui vale la pena davvero di impegnarsi con ogni energia.