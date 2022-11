Imprigionata nell’auto in fiamme: salvata da un carabiniere

CASALOLDO Tragedia scongiurata oggi poco dopo le 16 a Casaloldo grazie a un giovane carabiniere effettivo alla Stazione di Castel Goffredo. Mentre tornava a casa dopo aver terminato il turno di servizio, il militare, percorrendo la Sp 8 con la propria autovettura privata e in abiti civili, ha notato che una macchina era uscita fuori strada, finendo la propria corsa all’interno di un canale adiacente. Subito sceso dal proprio veicolo, il militare si è accorto che dentro l’autovettura vi era una donna dolorante, incapace di muoversi a seguito delle lesioni riportate nella circostanza. Nello stesso momento, il carabiniere si avvedeva che l’auto stava prendendo fuoco e quindi senza alcun indugio e mettendo a rischio la propria incolumità, con l’aiuto di un altro passante, ha estratto la donna dall’abitacolo attraverso il parabrezza, che si era frantumato a seguito dell’impatto, riuscendo a salvarla dalle fiamme, che subito dopo hanno avvolto il veicolo, provocandone la completa distruzione. In seguito all’incidente, la malcapitata è stata elitrasportata in codice rosso presso l’ospedale Poliambulanza di Brescia.